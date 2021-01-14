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عاجل.. وفاة صفوت الشريف

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الوطن
12:02 ص | الخميس 14 يناير 2021
صفوت الشريف

صفوت الشريف

غيّب الموت صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، منذ قليل، عن عمر ناهز 87 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحل لـ«الوطن»، إن الشريف كان يعاني من مرض لوكيما الدم، وتحضر الأسرة التجهيزات لمراسم جنازته. 

آخر ما أدلى به الشريف قبل رحليه هو نفيه لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال حينها لـ«الوطن»، إنه يتردد على مستشفى وادي النيل بصفة دورية وليس لإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت إيمان صفوت الشريف، ابنة رئيس مجلس الشورى السابق، أن والدها يعاني منذ فترة من اللوكيميا، قائلة: «الحمد لله ربنا يحفظ والدي فهو يتردد على مستشفى وادي النيل من أجل المتابعة مع الطبيب حيث إنه يعاني منذ فترة من اللوكيميا».

وصفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، بمحافظة الغربية، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

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