الثقافة: إنهاء ندب المستشار عصام رفعت جاء بناء على طلبه

علق مصدر مسؤول بوزارة الثقافة على قرار إنهاء ندب المستشار عصام رفعت، المستشار بمجلس الدولة من منصبه مستشارا قانونيا بوزارة الثقافة، بأن «القرار جاء بناءً على طلبه، نظرا لظروفه الخاصة»، واستبعد المصدر أن يكون لقرار الوزيرة أية علاقة بالتحقيقات الجارية بعد القبض على مدير قطاع مكتب الوزيرة مؤخرا.

وأصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس قرارا وزاريا بإنهاء ندب المستشار عصام محمد رفعت، المستشار بمجلس الدولة من العمل مستشارا قانونيا لوزير الثقافة، اعتبار من 12 يناير 2021.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 510 لسنة 2020، وعلى الطلب المقدم من السيد المستشار عصام محمد رفعت خلف، المؤرخ 121 ديسمبر 2020.

المادة الأولى: يُنهى ندب المستشار عصام رفعت بمجلس الدولة من العمل مستشارا قانونيا للسيد وزير الثقافة اعتبارا من 12 يناير 2021.

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ القرار.

وألقت قوات من جهة أمنية القبض «أ.م.ص»، وشهرته «أ.ص». مدير قطاع مكتب وزارة الثقافة، يوم 28 ديسمبر 2020، واقتادته للتحقيق معه؛ ولم يتم الكشف عن التهمة الموجهة إليه بعد.