الخريطة الكاملة لهيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب

انتهى مجلس النواب، منذ قليل، من انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي يصل عددها لـ25 لجنة، بعد منافسة شرسة شهدها المجلس بين نواب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة الممثلة داخل المجلس، وذلك بعد ساعات من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين واختيار الأمين العام.

وانتخب المجلس في جلسته الإجرائية المستشار حنفي جبالي، رئيسًا لمجلس النواب، وكلًا من النائب أحمد سعد الدين والنائب احمد أبو العينين في منصب وكيلي مجلس النواب، كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم علي اختيار المستشار أحمد مناع، أمينًا عامًا لمجلس النواب، بعد استقالة المستشار محمود فوزي، من منصبه.

وجاءت الخريطة الجديدة لهيئات مكاتب اللجان النوعية الأتي:-

- اللجنة الاقتصادية:

- النائب أحمد سمير رئيس اللجنة.

- النائب أحمد فرغلي وكيل اللجنة.

- النائب محمد السيد سليمان وكيل اللجنة.

- النائب أحمد دياب أمين سر اللجنة.

- لجنة الزراعة

- النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.

- النائب حسن عبد الوهاب عيسى وكيل اللجنة.

- النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة.

- النائب على أحمد على أحمد أمين سر اللجنة.

- لجنة الشباب والرياضة:

- النائب محمد حسين رئيس اللجنة.

- النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة.

- النائب سامر التلاوي وكيل اللجنة.

- النائب حسام غالي امين سر اللجنة.

- لجنة حقوق الإنسان:

النائب طارق رضوان رئيس اللجنة.

النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة.

النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة.

النائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة.

- لجنة النقل والمواصلات

النائب علاء عابد، رئيس اللجنة.

النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة.

النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة.

النائب محمد عوض ، أمين السر.

- لجنة الخطة والموازنة:

النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة.

النائب ياسر عمر وكيل اللجنة.

النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة.

النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.

- اللجنة الدينية:

النائب علي جمعة، رئيس اللجنة.

النائب أسامة العبد وكيل اللجنة.

النائب منصف نجيب وكيل اللجنة.

النائب محمود هاشم أمين سر.

- لجنة الصحة:

النائب اشرف حاتم رئيس اللجنة.

النائب محمد الوحش وكيل اللجنة.

النائب محمود أبو الخير وكيل اللجنة.

الدكتور عبد المنعم شهاب أمين السر.

- لجنة الاقتراحات والشكاوى:

- النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

النائب إبراهيم أبو شعيرة وكيل اللجنة.

النائب محمد دسوقي، وكيل اللجنة.

النائب هشام حسين أمين سر.

- لجنة الشئون التشريعية:

المستشار ابراهيم الهنيدى ، رئيس اللجنة.

النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة.

النائب ياسر منير وكيل اللجنة.

النائب علي بدر أمين السر.

- لجنة التعليم:

النائب سامي هاشم رئيس اللجنة.

النائب ماجدة بكري، وكيل اللجنة.

النائب مني عبد العاطي، وكيل اللجنة.

النائبة ياسمين أبو طالب أمين السر.

لجنة الإدارة المحلية:

النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة.

النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة.

النائب محمد مصطفي وكيل اللجنة.

النائب عمر درويش أمين السر.

- لجنة السياحة:

النائب نورا علي، رئيس اللجنة.

النائب عمر هندي وكيل اللجنة.

النائب محمد عبد المقصود وكيل اللجنة.

النائبة أماني الشعولي امين السر.

لجنة الطاقة:

النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة.

النائب رشا عبد الفتاح وكيل اللجنة.

النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة.

النائب خالد مشهور أمين السر.

- لجنة الإعلام:

الدكتور درية شرف الدين رئيس اللجنة.

النائب يوسف الحسني وكيل اللجنة.

الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة.

النائب تامر عبد القادر أمين السر.

- لجنة الإسكان

- النائب عماد سعيد حمودة رئيس اللجنة.

ايهاب منصور وكيل اللجنة.

النائب طارق شكري وكيل اللجنة.

أمين مسعود أمين السر.

- لجنة الشؤون العربية:

النائب يسري المغازي رئيس اللجنة.

النائب احمد فؤاد اباظة وكيل اللجنة.

النائب عباس السادات وكيل اللجنة.

النائب احمد مقلد أمين السر.

- لجنة الصناعة:

النائب معتز محمود رئيس اللجنة.

النائب محمد عوض الله وكيل اللجنة.

النائب مصطفي الساب وكيل اللجنة.

النائب شحاتة أبو زيد أمين السر.

- لجنة التضامن:

النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة.

النائب رضوي إسماعيل وكيل اللجنة.

النائب احمد فتحي وكيل اللجنة.

النائب هند حبيب أمين السر.

- لجنة القوي العاملة:

النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة.

النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة.

النائب احمد مهني وكيل اللجنة.

النائب عبد الفتاح محمد أمين السر.

- لجنة المشروعات الصغيرة:

النائب كمال مرعي رئيس اللجنة

النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة

النائب هالة أبو السعد وكيل اللجنة

النائبة مارسيل صدقي أمين السر

- لجنة الاتصالات:

النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة.

النائب يوسف الصاوي وكيل اللجنة.

النائب احمد زيدان وكيل اللجنة.

النائب محمد يسري أمين السر.

- لجنة الشؤون الإفريقية:

النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة.

النائب رزق نوح وكيل اللجنة.

النائب سعداوي راغب وكيل اللجنة.

النائبة رشا صبحي أمين السر.

- لجنة العلاقات الخارجية:

النائب كريم درويش رئيس اللجنة.

النائب سحر البزار وكيل اللجنة.

النائبة وسيم فخري وكيل اللجنة.

النائبة أميرة صابر أمين سر اللجنة.