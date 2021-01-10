السياحة الثقافية: 6 آلاف سائح زاروا الأقصر من الغردقة خلال ديسمبر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنّ هناك 6 آلاف سائح أجنبي زاروا الأقصر قادمين من الغردقة عبر الرحلات اليومية، خلال ديسمبر الماضي، موضحا أنّ أعداد السياح الوافدين لزيارة المحافظة عبر تلك الرحلات خلال يناير الحالي سيكون أكبر، وسيتم تنظيم برامج لهؤلاء السياح لزيارة المعابد والمتاحف الأثرية الموجودة في الأقصر.

انتعاش السياحة النيلية

وأوضح عثمان، لـ«الوطن»، أنّ هناك أعداد جيدة من المصريين زاروا المدن السياحية في الصعيد، «الأقصر وأسوان» منذ بداية العام الحالي: «يوجد 36 فندقا عائما تعمل خلال الأسبوع الحالي لنقل السياح الأجانب والمصريين بين الأقصر وأسوان عبرالرحلات النيلية، وغالبية الموجودين حاليا بالفنادق العائمة من المصريين».

وأكد عثمان أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية بالصعيد، بعد تدشين مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية التي سيتم تشغيلها منتصف الشهر الحالي وحتى نهاية فبراير المقبل.

وتابع أنّ المبادرة ستنعش الإشغالات السياحية بالفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان، كما أنّ تخفيض تذاكر الطيران فضلا عن تخفيض أسعار دخول المزارات الأثرية والثقافية، يرفع أعداد الوافدين خلال فترة المبادرة.

ليجب تشجيع السياحة الداخلية طوال العام

وقال رئيس لجنة السياحة الثقافية، إنّ مبادرة «شتي في مصر» مهمة جدا للقطاع السياحي، ويجب أن تستمر طوال العام بدلا من اللجوء إليها عندما تتراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج، كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنّ المصريين قادرين على رفع نسب الإشغال بالفنادق طوال العام.

وشدد عثمان على أنّ التراجع في معدلات الحركة السياحية الوافدة من الخارج سيستمر في التراجع حتى شهر أبريل المقبل، إذ إنّ الموجة الثانية من كورونا (كوفيد 19) أثرت بالسلب على قدوم السياح إلى مصر من الدول الرئيسية المصدرة لهم، مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، لافتا إلى أنّ نجاح الأمصال الخاصة بكورونا سيسهم بشكل كبير في استعادة السياحة لعافيتها في أقرب وقت.