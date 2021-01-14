زعيم الأغلبية النيابية يشيد بحالة التكامل بين مختلف الأطياف الحزبية

أعرب زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن إعتزازه الشديد بالمشهد الديمقراطي الراقي الذي غلف إنتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن حالة من التعاون والتكامل بين مختلف الأطياف الحزبية، أسفرت عن تشكيل مثالي لهيئات مكاتب اللجان.

وقال «رشاد» بأنه يرى أن المناخ الذي أحاط بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، يعد نموذجا على الديمقراطية البناءة، التي تستهدف إنجاز أكبر قدر من المهام لصالح العمل العام، وتعزيز العمل النيابي والبرلماني في حزمة من التخصصات النوعية الخدمية والاقتصادية والشؤون االعربية والخارجية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية النيابية في مجلس 2021، على أن مساعي مخلصة بذلها النواب من أجل الانتهاء من كافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراءات العضوية وانتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، وسط ظروف صحية نواجه فيها فيروس كورونا بإجراءات احترازية مشددة.

وأشار زعيم الأغلبية النيابية إلى أن هناك روح جديدة تسري في اللجان النوعية التي تستهدف مراعاة كافة احتياجات شؤون الدولة في الداخل والخارج، حيث تزينت اللجان بوجوه شبابية واعدة، وتمثيل مشرف لنسبة السيدات، مع وجود كوادر برلمانية مخضرمة تواصل تأدية رسالتها الوطنية منذ المجلس النيابي.

وأكد زعيم الأغلبية على أن هناك حالة إصرار بين عموم النواب على إنجاز أكبر قدر من المهام، والتي بدأت بحلف اليمين، ثم انتخاب رئيسا للمجلس، والوكيلين، والانتهاء من استحقاق تشكيل اللجان النوعية واختيار هيئات مكاتبها، مؤكدا على أنه سيكون لديهم تشكيلة وباقة متكاملة من الأعضاء اللذين يمثلون أطيافا وتيارات حزبية مختلفة، وسيكون منتظر من هيئات مكاتب اللجان عدد هائل من الأدوار الهامة المرتقبة.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الإنتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.