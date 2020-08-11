النائب أشرف رشاد يصوت في انتخابات الشيوخ بقنا: حق دستوري

أدلى النائب، أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن منذ قليل، بصوته في لجنة مدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي في منطقة المساكن أمام جامعة جنوب الوادي.

ودعا "رشا" الناخبين بالنزول إلى لجان الانتخابات الإدلاء بأصواتهم، كحق دستوري لكل مواطن وممارسة حقوقه السياسية والديمقراطية بغض النظر عن اختيارته.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.