أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وزعيما للأغلبية

اختار حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول والأمين العام للحزب، رئيسًا لهيئته البرلمانية وزعيمًا للأغلبية بمجلس النواب.

ويمثل حزب مستقبل وطن، في مجلس النواب، 320 نائبا، بواقع 316 نائبا تم انتخابهم بنظام القائمة والفردي، وتعيين 4 نواب ، مؤخرا، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا، نصفهم من السيدات، وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الجمعة الماضية.

وانطلق أمس الثلاثاء، الفصل التشريعي الجديد، بعد جلسة إجرائية تم خلالها اختيار المستشار حنفي الجبالي، رئيسا لمجلس النواب، خلفا للدكتور علي عبدالعال، وكذلك اختيار كل من النواب أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب.