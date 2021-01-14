خبراء لـ«الوطن»: signal الأكثر أمانا بين التطبيقات لعدة أسباب

مازالت تطبيقات التواصل الأجتماعي تثير الكثير من الجدل والمخاوف بين مستخدميها بعد الاعلان تطبيق «واتس أب» عن تحديثه الجديد منذ أيام، والتى أعلنت عنه الشركة المالكة للتطبيق شركة «فيسبوك».

وحذر عدد من خبراء المعلومات والتكنولوجيا من خطورة التحديث الاخير لـ«واتس اب»، وأكد الخبراء خلال تصريحاتهم أنه من حق الشركة المالكة من خلال ذلك التحديث الاطلاع على جميع المعلومات الشخصية للمشتركين، لأنه نفس التحديث الذي طبقه «فيسبوك» مؤخرا بقصد الاعلان الترويجي.

خاصة أن العالم يعتمد فى الوقت الحالي على برامج التواصل الاجتماعي والمحادثات بشكل كبير، حيث أصبحت هي وسيلة التواصل بين المواطنين والأسهل فى تبادل المستندات والمعلومات مهما كانت اماكنهم.

وقال المهندس وليد حجاج الباحث فى أمن المعلومات إن سوق عالم التكنولوجيا شبيه لسوق الحياة الطبيعية حيث يوجد بها أكثر من سلعة فى المجال وكل شخص مسؤول عن اختياره للتطبيق الذي يحصل عليه.

تطبيق signal

وبالنسبة للطتبيقات الأكثر امان والبديلة لتطبيق «واتس اب» يأتي المرشح الأول تطبيق «signal» والذي يعد الأكثر أمانا بالنسبة للاستخدام بسبب الخصائص والامتيازات التى وضعتها الشركة المنتجة له.

وأوضح «حجاج» فى تصريحاته لـ«الوطن» بأن «signal» يتيح خصوصية لكل من أنظمة أندرويد وios، بسبب درجة الأمان الكبيرة وفقا لبروتوكول الشركة المنفذة حيث يقوم بتشفير الرسائل عن طريق نظام «e2ee»، وإمكانية ارسال الرسائل النصية والصوتية ومختلف الوسائط واجراء المكالمات فهو سهل الاستخدام مع إتاحة امكانية ميزة الدردشة بين الافراد .

وأكد «حجاج» أن التطبيق الثاني فى الاستخدام وليس أمانا بالدرجة الكافية هو تطبيق «Telegram» وهو التطبيق الشائع الأن بعد تطبيق «واتس اب»، خاصة فى الاستخدام لأنظمة أندرويد وiOS وهو آمن بنهسبة مئوية تصل الى 60 % وأيضا يتيح إمكانات تشفير الرسائل بطريقة عالية، مفتوح المصدر وهو مرتبط بعدد من المنصات الالكترونية .

وأنهي الباحث فى أمن المعلومات تصريحاته بأن هناك عدد من التطبيقات الأخري ولكن درجة الأمان أقل فى السرية.

تطبيق تليجرام

وفي نفس السياق تحدث المهندس شريف إسكندر الخبير فى أمن المعلومات عن التطبيقات الأكثر امان و بعد تطبيق «signal» يأتي فى المرتبة الثانية تطبيق «Telegram»، وهو بالنسبة للتطبيقات الغير مدفوعة الثمن وبالنسبة لباقي التطبيقات الأخرى مثل «wire و تطبيق Threema»، وتطبيقات أخري تكون أكثر أمان لأنها مدفوعة الأجر.

وأكد «إسكندر» فى تصريحاته لـ«الوطن» ان تلك التطبيقات تكون أمنة لفترة معينه ومن المرجح أن يتم تحديثها كما حدث فى تطبيق «واتس اب» خاصة مما يقابله من استثمار تجاري فى تبادل المعلومات كما حدث فى تطبيقات التواصل الاجتماعي «فييسبوك، اسنتجرام، واتس اب»، مما يتيح لهم استخدام معلومات عن مستخدم تلك التطبيقات .

يذكر أن الشركة المالكة لتطبيقات «واتس اب، فيسبوك انستجرام» أخطرت مستخدميها خلال الاشهر الماضية عن تحديث وتطوير تلك البرامج كما أخطرت المستخدمين فى تلك التطبيقات على ضرور اجراء التحديث وخاصة «واتس اب» وذلك قبل يوم 8 فبراير المقبل مما سيتعين على الجميع التحديث، وهذه الرسالة أحدثت تضارب وجدل وخوف بين مستخدمي تلك التطبيقات.