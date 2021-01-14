مدير مشروع الجبل الأصفر: مصر ستضم أكبر محطة معالجة مياه بالعالم 2026

قال المهندس عبد الوهاب حلمي، مدير مشروع الجبل الأصفر لمعالجة المياه والتي تعد أكبر محطة صرف صحي في منطقة الشرق الأوسط وثاني أكبر محطة معالجة للمياه في العالم، إن المحطة تستقبل 2.5 مليون متر مكعب من المياه في الوقت الحالي ويوجد خطة من أجل أن تستقبل 3.5 مليون متر مكعب في عام 2026، وتجمع هذه المحطة المياه التي تأتي من الصرف الصحي في الضفة الشرقية في النيل من خلال تجمعات في الأميرية وعين الصيرة ثم تتجمع في القلج والخصوص وتنتهي في الجبل الأصفر.

مراحل افتتاح المحطة

وأضاف «حلمي»، خلال استضافته في برنامج «اليوم» المذاع اليوم الخميس على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المرحلة الأولى لتشغيل المحطة في عام 1998 ثم كانت المرحلة الثانية في عام 2004 والثالثة كانت في عام 2018 والتي حضر افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المحطة تم تصميمها وفقا لأحدث المعاير الفنية لمعالجة الصرف الصحي في مصر للوصول بأعلى النتائج في المياه النقية من أجل استخدامها في مجال الزراعة.

وتابع: «هذه المحطة هي الوحيدة التي تعالج الحمقة للاستفادة في إنتاج غاز الميثان لإنتاج الطاقة الكهربية وتنتج المحطة حاليا نحو 65% من الكهرباء الموجودة بالمحطة اللازمة لتشغيل الأدوات الكهربائية».

الاستزراع السمكي في مصر

فيما قال المهندس سعود فياض، مدير بحيرة المنزلة للاستزراع السمكي، إن السمك يتنوع في المزرعة ليشمل البلطي وبوري ودبارة وسمك قراميط ويتم تحضير كل صنف في حوض خاص به وفي شهر مايو بعد عملية التجفيف وتجهيز الأحواض ينقل السمك لحوض الاستزراع السمكي ويتم تغذية السمك يوميا وكل 15 يوم يتم حساب نسبة التغذية المناسبة للسمك ومعدل النمو اليومي لمتابعة الإنتاج خاصة أن مصر الأولى إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي.