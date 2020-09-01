مياه القليوبية: خطة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة 3 محطات معالجة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، المهندس مصطفى مجاهد، عن خطة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة 3 محطات معالجة بمراكز بنها وقليوب والقناطر الخيرية.

وعقد "مجاهد" اجتماعاً عبر "الفيديو كونفرانس"، مع كل من الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور مهندس صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

استعرض الاجتماع أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المعالجة في قليوب، وشرق القناطر، والرملة ببنها، لرفع كفاءة المحطات المشار إليها، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنيه الأساسية، ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات التنموية في كل القطاعات، وخاصةً قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس شركة المياه والصرف بالقليوبية أن أعمال الإحلال والتجديد سوف تتم بأعلى كفاءة ممكنة، بحيث لا تشكل أي مشكلة على البيئة المحيطة، وستعود بالنفع على جودة مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المناطق المستفيدة من هذه المشروعات.