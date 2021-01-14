أسماء.. «الصحفيين» تعلن نتيجة قيد 145 متقدما بجدول تحت التمرين للمؤجلين

أعلنت اليوم لجنة القيد بنقابة الصحفيين، نتيجة لجنة تحت التمرين الأخيرة، التي عقدتها اللجنة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، لـ145 متقدما من المؤجلين.

وقررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين، وذلك خلال الفترة من الأحد 17 يناير الجاري إلى 23 يناير، كما قررت اللجنة، فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير الجاري إلى 15 فبراير المقبل، وشدد بيان اللجنة، على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

موعد انعقاد اللجنة

وقال خالد ميري، رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من المقرر أن يتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين، وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقدت لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، حيث قررت اللجنة فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020، لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

شروط جديدة للمقابلة

وأكد ميري في بيان سابق، أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

وعقدت لجنة القيد بنقابة الصحفيين جلسة لها في سبتمبر الماضي، للنظر في طلبات 365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين، وكانت نقابة الصحفيين قد فتحت باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، ويشمل ملف التقديم عددا من المستندات وهي «خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين».

وفيما يلي نتيجة لجنة قيد تحت التمرين الأخيرة الخاصة بالمؤجلين: