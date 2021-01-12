«الصحفيين» تنظم ملتقى عن الأمان الرقمي على وسائل التواصل الإجتماعي

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة بالتنسيق مع الإتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقي رقمي بعنوان «كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أكثر أمانا».

وقالت اللجنة، في بيان، إن الويبنار تقدمه الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالإتحاد الدولي للصحفيين من الساعة 4 الي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021 .

4 محاور

يتضمن الويبنار 4 محاور تتحدث عن الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا، ووسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، والتعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله، والحماية من البرمجيات الخبيثة

8 أسئلة

وأشارت لجنة تطوير المهنة والتدريب إلى أن الويبنار يجيب على 8 أسئلة وهي:

1- كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن.

2- كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك.

3- كيف يمكن أن يساعدك الفيس بوك فى عملك الصحفي.

4- محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك.

5- كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك.

6- كيف تتعامل مع واتساب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج.

7- هل هناك بدائل لتطبيقات أكثر أماناً.

8- كيف تفعل وسائل الأمان على واتس آب لحماية حسابك وبياناتك.

وأوضحت اللجنة أنه سيكون هناك تطبيق عملي بنهاية الورشة، وطالبت الراغبين في المشاركة بالتسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط https://forms.gle/kkLLCKJW5L7ztEk97

وكانت لجنة التدريب قد أعلنت عن تنظيم دورة تدريب إلكتروني مجاني حول أساسيات الصحافة العلمية وتغطية جائحة كوفيد-19، وذلك عبر منصة Zoom، بهدف رفع كفاءة المحررين وتوعيتهم تماشياً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك يومي 29 و30 يناير، وأوضحت أن التدريب متاح لـ15 متدربا فقط وأن الشرط الوحيد الالتزام بحضور يومي التدريب.