بمناسبة مرور 4 سنوات.. أجمل اللحظات من برنامج «مساء dmc»

عرضت قناة «dmc» مقطع فيديو يوثق أجمل اللحظات التي حدثت في برنامج «مساء dmc»، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، بمناسبة مرور 4 أعوام على إنطلاق القناة.

وظهر خلال مقطع الفيديو بعض المشاهير في مختلف المجالات والذين حلوا ضيوفا على البرنامج خلال الشهور الماضية، ومنهم الفنان علي ربيع، والفنان إياد نصار، الذين تحدثوا عن تجاربهم الفنية ومسيرتهم، وكشفوا للبرنامج كواليس تحضيرهم لشخصياتهم الفنية التي أدوها على الشاشة.

كما إستعاد مقطع الفيديو بعض الذكريات من الحلقات الأخرى مثل الحلقة التي قدمت من رحاب الحسين، وإستضافة نجوم مسلسل الاختيار الذي عرضته القناة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويروي قصة بطولة الشهيد أحمد المنسي.

نجوم يشيدون بالبرنامج

كما عرض مقطع الفيديو إشادة عدد من النجوم بالبرنامج، مثل أيمن بهجت قمر، الذي أكد أنه يتفاءل بالظهور في البرنامج، والفنان أمير كرارة الذي أعرب عن أمله في استمرار التألق للبرنامج في الفترة المقبلة.

كما عرض مقطع الفيديو بعض اللقطات من أهم المداخلات التي أجراها البرنامج مع عدد من الشخصيات، مثل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

احتفالية شبكة قنوات «dmc»

هذا، وتحتفل شبكة قنوات «dmc» الفضائية بالعيد الرابع على إنطلاقها، حيث يتم الاحتفال بشكل متميز ومختلف، نظرا لإجراءات التباعد الاجتماعي الذي يحيا به المواطنين جراء تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقدمت قناة «dmc» في عام 2020، عددًا من البرامج المتميزة، أهمها برنامج «مساء dmc»، مصر تستطيع، السيرة، صاحبة السعادة.

كما كان للقناة العديد من الإنفرادات المتميزة، ومنها إجراء حوار خاص مع قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شاركت أيضا في احتفالات رأس السنة بعدد من السهرات الفنية التي استضافت عدد كبير من نجوم الغناء والفن، ومنهم الفنان بهاء سلطان، والفنانة ريم مصطفى، والفنان مصطفى حجاج.