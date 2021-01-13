«السفيرة عزيزة» تحتفل بعيد ميلاد «DMC»: «بيت الأسرة المصرية»

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» احتفاليته على مرور 4 سنوات، على انطلاق البرنامج والفضائية، ودخولها في كل أسرة مصرية، باستعراض أبرز أعمال البرنامج خلال فترة الـ4 سنوات الماضية، كما جرى عرض أغنية خاصة بالبرنامج باسم «السفيرة عزيزة».

يوم الاحتفال بالعيد الرابع لانطلاق فضائية «DMC» لأول مرة

قالت الإعلامية سالي شاهين، إن اليوم، هو يوم الاحتفال بالعيد الرابع لانطلاق فضائية «DMC» لأول مرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث أن حلقة اليوم، من البرنامج ستكون خاصة بالبرنامج، وستكون حلقة خاصة في إطار الاحتفال بعيد ميلاد القناة، وكذا عوده نهي عبدالعزيز للبرنامج مرة أخرى.

وأضافت «شاهين»، خلال تقديمها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه منذ اليوم الأول من انطلاق الفضائية، جمع البرنامج الكثير من الإعلاميين الأقوياء في المجال الإعلامي: «اتفقنا أننا ننقل من البرنامج روح وأجواء الأسرة المصرية بالتفاصيل على الشاشة اللي أهم أهدفها التوعية والذوق والأخلاق في السلوك العام، وكمان أهتمت بكل تفاصيل الشياكة والأناقة».

يوم مميز بسبب احتفال الفضائية بعيد ميلادها الرابع

فيما قالت الإعلامية نهي عبدالعزيز، مقدمه البرنامج، إن اليوم، هو يوم مميز بسبب احتفال الفضائية بعيد ميلادها الرابع، حيث ولدت القناة بين المواطنين وبهم، ولم تأخذ وقت طويل حتى تتعرف على المواطنين: «اتحولت بين يوم وليلة لصوت وصورة للمواطن المصري اللي بيشوف وبيسمع من خلالها أحوال وأخبار البلد ومشاريعها ونيلها وأهرامتها ولاعبيها وفنانيها، ويتعرف من خلالها على عظماء الفن والأدب والطرب.. والأهم ناسها الطيبين».

الاحتفال سيكون مختلف ومميز بشكل أكثر احترافية

وأكدت أن ذلك الاحتفال سيكون مختلف ومميز بشكل أكثر احترافية، حيث أن ذلك لن يحدث بالشكل المتعارف عليه في كل عام لاحتفال القناة بعيد ميلادها نظرا لإجراءات التباعد الاجتماعي الذي يحيا به المواطنين جراء تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم: «بنوعدكم أننا هنفضل شاشة اللي بتقدملكم كل حاجة بتدوروا عليها أو بتفكروا فيها ونفسكم تلاقوها».