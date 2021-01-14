في عيدها الرابع.. إعلاميو DMC يجددون العهد مع الجمهور: سنلتزم بالمهنية

احتفل مقدمو البرامج بقناة «DMC» بعيد ميلادها الرابع، وقالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»: «مرت 4 سنوات والبيت كبر والعائلة أصبحت أكبر وأكبر بكل متابعي القناة في كل أنحاء العالم».

أما الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، قالت: «أكيد مكناش هننجح إلا بيكم ومعاكم، كل سنة بنجدد وعدنا لحضراتكم إنكم هتلاقوا دايما على شاشة DMC كل اللي يهمكم».

جاسمين طه: بكم نجحنا ومعكم كبرنا وبدعمكم سنستمر

وقال الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء DMC»: «ونجدد العهد في السنة الرابعة لقناة DMC، بأن نظل ملتزمين بأكبر قدر من المهنية والشفافية»، أما الإعلامية جاسمين طه زكي إحدى مقدمات برنامج السفيرة عزيزة، فقد وجهت رسالة إلى جمهور القناة وقالت: «بكم نجحنا ومعكم كبرنا وبدعمكم وتشجيعكم ومساندتكم سنكمل في تقديم رسالتنا على DMC».

وقالت الإعلامية سالي شاهين إحدى مقدمات برنامج السفيرة عزيزة: «نحتفل اليوم بالعيد الرابع لانطلاق DMC، وللأسف فإننا لم نستطع هذا العام أن نتجمع مثل كل عام بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا»، ووصفت الإعلامية نهى عبدالعزيز إحدى مقدمات البرنامج قناة DMC بأنها شاشة الأسرة المصرية، بدورها قالت الإعلامية رضوى حسن: «إن شاء الله السنة الجاية هنكون مع حضراتكم كلنا وإحنا مجتمعين مع بعض».

خالد الجندي: DMC قناة الفكر المستنير

وأكد الإعلامي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه باقٍ على العهد: «في DMC نفكر الفكر المستنير وتجديد الخطاب الديني والوعي»، أما الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز الذي يشارك في تقديم البرنامج، فقال: «كل عام وحضراتكم بخير»، وقالت الإعلامية آية جمال الدين إحدى مقدمات برنامج «8 الصبح»: «كل سنة وأنتو وإحنا طيبين ودايما متجمعين على DMC».

ووجهت الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، رسالة إلى جمهور DMC: «كل سنة وتفضل قناة DMC هي القناة الأولى اللي حضرتكم لما تبقوا عاوزين تعرفوا الأخبار تتفرجوا على مسلسل حلو او برامج حلوة تتفرجوا عليها عندنا»، وقالت الإعلامية دينا عصمت إحدى مقدمات البرنامج: «كل سنة وإحنا قد المسؤولية، كل سنة وdmc في نجاح».