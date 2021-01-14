قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، قبل قليل، عن قطع المياه عن عدة مناطق غداَ الجمعة، لمدة 8 ساعات، لإصلاح عطل في أحد المحابس الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة، ومن شارع الهرم حتي منطقة الطوابق، لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 10:00 مساء يوم الجمعة 15 يناير، حتي الساعة 6:00 صباح اليوم التالي السبت 16 يناير، لإصلاح محبس قطر 800 ملليمتر علي خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي "ترسا 6".

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.