«الجيزة» توضح حقيقة إزالة أشجار الكافور الأثرية بشارع النيل

رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم قيام المحافظة بقطع أشجار الكافور المزروعة من فترات زمنية بعيدة رغم ما تمثله من قيمة تاريخية، حيث ردت المحافظة على ما نشر، في إطار توضيح الحقائق، التي تكشف الأمر لمواطني المحافظة، وهي:

- تلقت محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية شكاوى بعض المواطنين، بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل للتهالك، وهو الأمر الذي أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين، مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وإزالة الأشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وعقب هذا، كلف السيد اللواء، أحمد راشد، محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة، وبمشاركة المختصين في ذلك المجال بحصر اشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، إلى جانب الاستناد إلى التقارير والتوصيات التي تم إعدادها مسبقا، من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن، والتي انتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعي النيل ومراد، والبالغ عددها 20 شجرة، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمر وأصبحت تعاني من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت، وما تحمله من أفرع ضخمة مما يعرضها للسقوط المفاجىء، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار.

وفي إطار اضطلاع محافظة الجيزة بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية وتحسين الصورة البصرية لها وبما يتناسب مع التاريخ الحضاري للمحافظة، مما دعا المحافظة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وللأسباب السالف الإشارة إليها حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم واستبدالها بأخرى جديدة، وفقا لمخطط جمالي وحضاري عام لشارع النيل.

وأضاف بيان المحافظة، أنه قد تم مراعاة دعم الشارع بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل، التي تعكس المظهر الحضاري للشارع، بما يحقق الغرض البيئي المرجو في هذا الشأن، مع الإحاطة بأنه سبق تضرر بعض المواطنين، حال تطوير شارعي سليمان أباظة وجزيرة العرب لذات السبب، وعقب انتهاء اعمال التطوير والتوسعة وغرس أشجار جديدة وتحسين الصورة البصرية بها تلقت المحافظة العديد من رسائل الإشادة فى هذا الشأن.