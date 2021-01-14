أنواع وفئات السيارات المعفاة من الجمارك

حددت مصلحة الجمارك المصرية فئات السيارات المعفاة رسمياً من الضريبة الجمركية، طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرة إلى رسوم التنمية والضريبة المضافة التي يتم تطبيقها.

وترصد «الوطن» فئات السيارات المعفاة من الضريبة الجمركية، وإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية على سيارات الركوب «ليموزين، ملاكي» التابعة لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، الشروط الاستيرادية، وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية.

فئات السيارات المعفاة رسمياً من الضريبة الجمركية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، إعفاء السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الأوروبي ذات سعة لترية من 2000 سم مكعب فأكثر من الضريبة الجمركية، وفقا لما تضمنته اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

كما نوهت المصلحة بأنه يتم دفع 8.5% رسم تنمية و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط.

الرسوم الجمركية على سيارات الركوب «ليموزين، ملاكي»

ـ السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الأوروبي ذات سعة لترية من 1600 سم مكعب، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على أن يتم دفع 3% رسم تنمية و1% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط، وفق عدد من الشروط الاستيرادية وهي:

1ـ موديل السنة.

2ـ استعمال 3 سنوات.

3ـ أول مالك.

ـ السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الأوروبي ذات سعة لترية من 1600 حتى 1999 سم مكعب، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على أن يتم دفع 5% رسم تنمية و15% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط، وفق عدد من الشروط الاستيرادية وهي:

1ـ موديل السنة.

2ـ استعمال 3 سنوات.

3ـ أول مالك.

ـ السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الاوروبي ذات سعة لترية من 2000 فأكثر سم مكعب، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على أن يتم دفع 8.5% رسم تنمية و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط، وفق عدد من الشروط الاستيرادية وهي:

1ـ موديل السنة.

2ـ استعمال 3 سنوات.

3ـ أول مالك.

وفي سياق آخر أعلنت مصلحة الجمارك، رفع الحظر الجمركي عن السيارات المجهزة طبيًا لأصحاب الهمم، مراعاةً للحالة الصحية لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون بصورة آلية من غير حضورهم (باستثناء السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية)، مع إخطار المرور المركزي بكشوف مجمعة بأسمائهم والبيانات الخاصة بسيارتهم.