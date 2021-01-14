إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بدائرة مركز الغنايم، في محافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الغنايم، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة قرب مدخل قرية "دير الجنادلة"، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، كما انتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وهم "عبد الشافي محمود التهامي"، 26 سنة، مقيم بناحية "الغنايم غرب"، و"أحمد منصور جابر زيدان"، 25 سنة، مقيم بنفس الناحية، و"عبد الفتاح خيري عبد اللاه"، 26 سنة، مقيم بناحية "الغنايم قبلي"، تم نقلهم إلى مستشفى الغنايم، بينما تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وهما "حمدي جابر زيدان"، 26 سنة، و"أحمد حمدي محمد حسن"، 26 سنة، يقيمان بناحية "الغنايم قبلي".

وتم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.