مدير أعمال شاكوش يبرئ حماقي من حصوله على أرباح بنت الجيران

نفى كامبا مدير أعمال مغني المهرجانات حسن شاكوش، ما تردد مؤخرا بشأن انتفاع المطرب محمد حماقي، بنجاح أغنية «بنت الجيران»، وحصوله على أرباح مشاهدات الأغنية من موقع «يوتيوب».

وقال كامبا لـ«الوطن»، النجم محمد حماقي ليس طرف نهائي في موضوع أغنية «بنت الجيران»، نحن وقعنا عقد ثلاثي بين «نجوم ريكورد» صاحبة حقوق أغنية «حاجة مستخبية»، وحسن شاكوش و«أي ميديا»، المسؤولة عن يوتيوب، ولا توجد أي مشكلات إطلاقا بيننا، كما تردد مؤخرا.

وأضاف كامبا: محمد حماقي بعيد كل البعد عن الموضوع، ولا صحة لما تردد عن حصوله على مستحقات الأغنية، فكل ما تردد عار من الصحة.

وعلى جانب آخر، يعرض مساء اليوم برنامج «ليلة الخميس» على قناة «MBC مصر»، في تمام الحادية عشر مساء، يستضيف البرنامج في حلقة هذا الأسبوع، نُخبة متنوعة من النجوم، حيث يجمع الفنانين رانيا يوسف ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبدالغني والمُطرب الشعبي حسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج «ليلة الخميس» يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

وكان «شاكوش» في ديسمبر الماضي، أعلن تعافيه من فيروس كورونا حيث نشر مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يطمئن فيه جمهوره عليه قائلا: «الحمدلله أجريت مسحة وكانت النتيجة سلبية، فقد أصبت مؤخرا بدور كورونا خفيف، فحبيت اطمنكوا عليا أنا بخير الحمدلله».

وكان طرح حسن شاكوش مؤخرا كليب «بسكوتايه مقرمشة»، وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذي نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا"

«بسكوتاية مقرمشة» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج أحمد أشرف "توتى".