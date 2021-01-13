رانيا يوسف ترقص وتغني مع حسن شاكوش في «ليلة الخميس»

خلال الحلقة الجديدة من برنامج «ليلة الخميس» والذي يعرض على قناة «MBC مصر» غدا الخميس في تمام الحادية عشر مساء غد الخميس، يُستضيف البرنامج في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنانين رانيا يوسف ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبد الغني والمُطرب الشعبي حسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

وظهرت رانيا يوسف، في الصور الدعائية للحلقة، بإطلالة مثيرة، ,يتخلل حوارها التلفزيوني فقرات رقص وغناء مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.

يذكر أن برنامج «ليلة الخميس» يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد جوارها التليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» الفضائية، حيث دافعت فيه عن إطلالاتها المثيرة في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية وارتداءها فساتين ضيقة تبرز مفاتن جسدها، إذ تفاخرت بامتلاكها مؤخرة مميزة.

ومن جانبه، أرسل المحامي نبيه الوحش، إنذارًا على يد مُحضر، الأسبوع الماضي، إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشأن شطب الفنانة رانيا يوسف، من عضوية النقابة، بعد حوارها التليفزيوني الأخير والمُثير للجدل.

وطالب نبية الوحش بضرورة وسرعة إيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، ووقفها عن التمثيل، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، وذلك على حسب قوله، حيث يرى أنها لا تصلح للتمثيل في الوقت الراهن.