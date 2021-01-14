الاتصالات: «اليونسكو» تصدر نسخة جديدة من أطلس لغات العالم بـ«العربية»

تخطط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، لإصدار نسخة جديدة من أطلس لغات العالم باللغة العربية، وذلك في إطار مبادرة المنظمة لإصدار نسخة جديدة من أطلس لغات العالم، بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزارة الاتصالات في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن النسخة الجديدة من أطلس لغات العالم باللغة العربية تعتبر بمثابة سجل لغوي مفصل، وأكبر مستودع للتنوع اللغوي في العالم، حيث ستركز على تنوع اللغات وأنواعها وهيكلها وانتمائها وحالتها ومستخدميها وطرق استخدامها، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة ستعتمد على نهج متعدد الأبعاد والذي يسمح بإظهار التنوع اللغوي بطرق متعددة، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة.

وأضاف التقرير، أن النسخة الجديدة من أطلس لغات العالم، التي ستتوافر بلغات متعددة، ستسهم في حفظ التراث اللغوي والثقافي والوثائقي المتنوع في العالم، خاصة للعالم العربي والدول العربية الأعضاء في اليونسكو، كما ستتيح النسخة الجديدة أيضًا الوصول إلى بيانات موثوقة حول المواقف اللغوية في جميع أنحاء العالم، من أجل صنع السياسات والقرارات المستنيرة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة وإنشاء شراكات بين مجموعة من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية والأفراد.

النسخة العربية تسهم في تعزيز الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

وأوضح تقرير وزارة الاتصالات، أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز التنوع اللغوي وتعدد اللغات، لاسيما لدعم تنفيذ توصية اليونسكو بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم الانتفاع بالمجال السيبراني (2003). هذا وتسهم النسخة العربية في تعزيز الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بهدف رفع الوعي حول أهمية البيانات المتعلقة باللغات لدي عدد كبير من أصحاب المصلحة.

جدير بالذكر أن اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف لنشر السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وتضم المنظمة 193 دولة عضوًا، و11 عضوًا منتسبًا، بالإضافة إلى شركاء في القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص. ويقع المقر الرئيسي لليونسكو في باريس، كما أن لديها 53 مكتبًا ميدانيًا إقليميًا و199 لجنة وطنية، تساهم في تحقيق رسالة المنظمة على مستوى العالم.