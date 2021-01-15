رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 6 ملايين مشترك بتوزيع جنوب القاهرة

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي يبلغ عدد المشتركين بها 6 ملايين منهم 1.7 مليون بشبكات القاهرة، و4.3 مليون بشبكات الجيزة، فى تنفيذ أعمال توسعات واحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير برنامج خدمة العملاء

وطورت الشركة برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع الإدارات من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله وتطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة لعدد 50 إدارة فرعية مع مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وباقي شركات التوزيع.

إدارة لخدمة المستثمرين

وانشئت الشركة إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادي لخدمة المستثمرين فقط لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوما.

كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لخدمة المستثمرين فقط لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.

تفعيل برنامج القراءة الموحد

وفعلت الشركة برنامج القراءة الموحد، والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة وتم تفعيل البرنامج فى جميع إدارات الشركة في 50 إدارة فرعية.

- بلغت عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية فى نطاق عمل الشركة 2,2 مليون عملية سداد بإجمالي حوالي 580 مليون جنيه.

- حصلت الشركة من محاضر سرقة التيار 2.6 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بــ (840) مليون ك.و.س، منهم 280 بقطاعات شبكات الجيزة، و260 مليون ك. و. س، بشبكات القاهرة ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.