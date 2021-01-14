لأول مرة.. طبع فواتير الكهرباء بالباركود للقضاء على أخطاء التحصيل

تبدأ شركات توزيع الكهرباء طبع إيصالات استهلاك جديدة بنظام «باركود» لتحصيل فواتير المشتركين للقضاء نهائياً على أخطاء التحصيل التى كان يقع فيها المحصل بالنظام الحالى والمتمثلة فى سداد قيمة الفاتورة لأكثر من مرة بعد دراسة النظام 4 سنوات.

يحكم الرقابة على المبالغ المالية

قال المحاسب مسعد بشير مستشار مالي (1) بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وأول من طبق النظام عندما كان رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركتي شمال القاهرة ومصر العليا، أن النظام الجديد يُحكم الرقابة على المبالغ المالية التى يُحصلها المحصل والإيصالات المرتدة منه بمنتهى الدقة، لافتا إلى أن المنظومة تم تجربتها فى العمل فعلياً بجميع الإدارات التابعة لشركة شمتل القاهرة لتوزيع الكهرباء لمدة 7 أشهر في عام 2017 لتلافى أى أخطاء قبل بدء العمل الرسمى بها.

تطبيق النظام على 35 مليون مشترك

وأشار «بشير» لـ «الوطن» إلى أنه فى حال نجاح هذا النظام سيتم تطبيقه على 35 مليون مشترك على مستوى 9 شركات لتوزيع الكهرباء بالمحافظات هى «جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء».

يتوافق مع برنامج القراءة الموحد

قال «بشير» إن النظام يتوافق مع برنامج القراءة الموحد والذي يحدد أى قراءات وهمية صادرة من أى كشاف حتى بالنسبة لمدد سابقة، لافتاً إلى أن النظام الجديد قامت به لجنة مشكلة من قطاعات الشئون التجارية وقطاع النظم بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وهو يحفظ جميع الأعمال التى تم إدخالها عليه.

إصدار فواتير بقراءات صحيحة 100%

وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى إصدار فواتير بقراءات صحيحة بنسبة 100% ما يوفر الوقت والجهد وراحة الموظفين بسبب تعديلات الفواتير والمعاينات والإسراع فى تغيير العدادات المعطلة وتصحيح وتقنين أوضاع المخالفين بسرقة التيار الكهربائى.