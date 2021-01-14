5 معلومات عن دواء كوري جديد لـ"كورونا": يقلل فترة العلاج 3 أيام

كشفت شركة «سيلتريون» وهي إحدى الشركات الرائدة في الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية أن العلاج التي رشحته الشركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد يقلل من مدة التعافي، تزامنًا مع ذلك يستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن العلاج الجديد:

- قالت الشركة في بيان لها استعرضت من خلاله التجارب السريرية للعلاج وقالت إنه عبارة عن علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لفيروس كورونا.

- تابعت الشركة في استعراضها للتجارب، أن العلاج تم اجراؤه على 327 مريضًا بفيروس كورونا المستجد لتقييم فاعليته وسلامة العلاج.

- أشارت الشركة إلى أن 60% من الأشخاص الذين تم إجراء التجارب عليهم كانوا يعانون من أعراض حادة، من بينها الالتهاب الرئوي.

- أكدت الشركة أن العلاج الذي رشحته لعلاج فيروس كورونا قلل معدل تطور حالات المرضى إلى حالات حرجة تتطلب الرعاية في المستشفى بمقدار 54%.

- أوضحت أن العلاج قلل مدة التعافي من الفيروس بأكثر من 3 أيام، موضحة أنه من بين المرضى البالغين من العمر 50 عاما فأكثر، فقد قلل العلاج وقت التعافي بأكثر من 5 أو 6 أيام.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد اليوم خلال مشاركتها باجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة استراتيجية توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للدول الأعضاء، إن مجال تصنيع اللقاحات هو أحد المحاور المهمة للوفاء باحتياجات الشعوب في ظل تسابق الدول للحصول على اللقاحات.

وأعربت الوزيرة عن استعداد مصر لتوفير احتياجات الدول الأفريقية من لقاحات فيروس كورونا المستجد وذلك فور البدء في التصنيع.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة.

كما أطلقت وزارة الصحة عددًا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مستجدات الفيروس وتلقي جميع الاستفسارات من المواطنين بشأن الفيروس.