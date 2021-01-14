يسرا بعد تعافيها من كورونا: «همدان ودوخة» وممنوع الزيارات

تشهد الحالة الصحية للفنانة يسرا تحسنا إلى حد ما، بعد سلبية مسحة كورونا التي أجرتها قبل أيام، لكنها في المقابل لا تزال تخضع للعلاج لحين استرداد عافيتها بشكلٍ كامل.

وقالت مصادر مُقربة من الفنانة، لـ«الوطن» إن يسرا لا تزال تخضع للعزل المنزلي، رغم سلبية المسحة الأخيرة، فضلا عن اتباع بروتوكول العلاج المُحددة من قِبل وزارة الصحة، إذ تشعر بحالة «خمول وهمدان» بالجسم غالبية الوقت وكذلك «دوخة» وعدم اتزان حال وقوفها لبعض الوقت.

توجيه طبي

وأوضحت المصادر، أن يسرا لم تلتقِ بأحد من أصدقائها تمامًا طوال اليومين الماضيين، رغم سلبية مسحة كورونا، لاسيما بعد توجيهات الأطباء لها بعدم استقبال أي زيارات لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، إذ تقضي وقتها ما بين مُشاهدة التليفزيون والنوم فقط.

وكانت الفنانة يسرا، قد حرصت على توجيه رسالة شكر وتقدير، بعد سلبية مسحة كورونا التي أجرتها مؤخرًا، قائلة: «الحمد لله دائما وأبدا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا».

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات»، متابعة: «لكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».

إعلان الإصابة بالفيروس

وكانت الفنانة يسرا أعلنت في وقت سابق، إصابتها بفيروس كورونا، ضمن عدد كبير من المشاهير والفنانين الذين أعلنوا إصابتهم خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الإعلامي وائل الإبراشي، والفنان كريم فهمي، وغيرهما من المشاهير والشخصيات العامة.

وفور إعلان يسرا إصابتها بفيروس كورونا، انتاب الوسط الفني ومتابعيها بجميع أنحاء الوطن العربي حالة من القلق على صحتها، مما جعلها تكتب عبر حسابها بموقع «فيسبوك» رسالة طمأنة لكل محبيها.

وجاء في رسالتها: «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع».