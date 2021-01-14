نشوب حريق في مخبز بالبدرشين: تنك الجاز انفجر

نشب حريق في مخبز بالبدرشين، وأتت النيران على محتويات المخبز من الطاولات الخشبية والأقفاص المصنوعة من جريد النخل، وامتدت النيران إلى خزان جاز، ما ساهم في انفجاره دون حدوث أي إصابات بين العمال الذين تمكنوا من الابتعاد عنه، عندما فشلوا في السيطرة على النيران، قبل وصول قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

الحريق استمر قرابة 15 دقيقة

قالت مصادر أمنية، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران في قرابة 15 دقيقة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وأن العمال في المخبز، والجيران ساهموا في الحد من النيران عن طريق إلقاء الماء على المخلفات الخشبية، فساهم في تقليل اشتعال النيران أو امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأضافت المصادر، أنه تحرر محضرًا بالواقعة، وأن صاحب المخبز لم يتهم أحدًا بإشعال النيران، بل أكد أن الحريق سببه ماس كهربائي وانفجار في لوحة الكهرباء الرئيسية، ما تسبب في اشتعال النيران في الأخشاب، ثم امتدت إلى خزان الجاز وتسببت في تدميره.

ماس كهربائي

قررت النيابة العامة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحادث وإعداد تقريرًا بنتائجه، وبيان أسباب الحريق، وكلفت النيابة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستمعت لأقوال صاحب المخبز الذي أقر أن الحريق حدوث ماس في لوحة المفاتيح، وانتقلت النيران إلى الأقفاص المصنوعة من جريد النخل، بسبب سهولة انتشار النيران فيها.

وأثبتت تحريات المباحث، أن الحريق ليس ناتجًا عن فعل فاعل، وأنه لم يسفر عن خسائر كبيرة، وأن المخبز لم يتعرض لأضرار كبيرة، وأن 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران، قبل أن تحدث أضرار بالغة في البنايات المجاورة.