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محمود مسلم

محافظ القاهر يتفقد حريق الورشة المركزية للصحة بالعباسية

كتب:

الوطن
01:12 م | الخميس 14 يناير 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عمليات إطفاء الحريق المحدود الذي شب صباح اليوم بورشة صيانة بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة بمنطقة السكة البيضاء بالوايلى .

ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لأي مبنى مجاور.

رافق المحافظ أثناء تفقده للحريق، اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب الحريق وعلى الفور إنتقل لمكان الحادث مسئولي الحماية المدنية والحي وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وتجرى حاليًا عمليات تبريده .

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