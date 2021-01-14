المؤسسات الدينية تهنئ علي جمعة لرئاسته اللجنة الدينية بالبرلمان

تقدمت هيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى العالم الجليل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية السابق، بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الدينية بـمجلس النواب، متمنين لفضيلته دوام التوفيق والنجاح والسداد.

تهنئة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية

يُذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، قدم التهنئة للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الأزهري، في بيان له، الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة.

وأعرب الأزهري، عن خالص تمنيهِ بالتوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.

تهنئة وزير الأوقاف

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلا من الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وباقي أعضاء اللجنة.

وأكد الوزير على تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، لخدمة ديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التي نتحملها جميعًا.

تهنئة المفتي

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يوفقه في مهام منصبه الجديد، وتلك الأمانة التي أوكلت إليه، وأن يرشده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.