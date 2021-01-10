علي جمعة عن تعيينه في البرلمان: أتمنى أن يعيننا الله على التكليف

أدلى عدد من أعضاء مجلس النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية، بتصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، على هامش تواجدهم اليوم في المجلس، لاستخراج كارنيهات العضوية، قبل يومين من أولى جلسات مجلس النواب الجديد، إذ قال الشيخ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق وعضو مجلس النواب، إنه يتمنى أن يعينه الله على أداء هذا التكليف.

سأركز على الأسرة والجرائم الإلكترونية

وأضاف جمعة: «سأركز على الأسرة لأنها عاوزة شغل كتير وهي أولى وحدات، وسأركز على ملفات الجرائم الإلكترونية التي تسير بلا ضابط ولا رابط ولا نظام أخلاقي يضبطها ويجعلها أقل أثارا سلبية على المجتمع، وهناك ملفات أخرى متعلقة بمعيشة الإنسان ويومه ورفاهة البلاد والعباد، الملفات كثيرة وتحتاج إلى عمل متواصل .. ربنا يعيننا».

وقالت داليا السعدي عضو مجلس النواب، إنها فوجئت بعدما علمت بقرار تعيينها، إذ جرى إبلاغها في نفس اليوم الذي كانت يجب أن تسلم فيه الأوراق، مشيرة إلى أن تنظيم استقبال النواب المعينين اليوم الأحد كان راقيًا للغاية والتزم بمعايير السلامة والصحة: «حاجة مبهرة».

وأضافت: «بحكم عملي كمهندسة معمارية، فإني كنت كعنية لفترة طويلة بالعمارة في مصر والهوية المعمارية، ونحن في حاجة إلى تسليط الضوء على هذا الأمر كنوع من احترام للتاريخ المصري، وهناك دول كثيرة في العالم تبني السياحة فيها على المعمار، ولا يوجد أفضل ولا أقدم ولا أعرق من مصر لكي يكون واجهة حضارية للعالم، كما سأهتم بتنسيق الشوارع والميادين، أي الوجه العام لمصر».

وأشارت النائبة هدى عمار، إلى أنها فوجئت بقرار تعيينها: «كلنا كشباب مش متفاجئين لأن الدولة شغالة بقالها فترة كبيرة على تمكين الشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاليًا فإننا نسطر مصر الحديثة حاليًا في الجانب التشريعي وهذا أمر يسعدنا كلنا، وأشعر بالفخر كشابة بسبب تواجدي وسط قامات، كما أن المرأة لها تواجد بشكل كبير في المجلس وهذا الأمر مصدر فخر لمصر كلها».