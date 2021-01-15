أحمد زاهر يعلن انضمام حسين فهمي لفيلم «فارس»

أعلن الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على «فيسبوك»، انضمام الفنان حسين فهمي لفيلم «فارس»، والذي يجسد فيه «زاهر» دور البطولة.

وكتب «زاهر»، «انضم الواد التقيل النجم الكبير حسين فهمي لبطوله فيلم فارس، يارب التوفيق من عندك فارس، تاليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف شركة «الجذور»، أيام وسيتم الإعلان عن باقي أبطال الفيلم ادعولنا».

عرض مؤخرا في دور العرض للفنان أحمد زاهر فيلم «زنزانة 7»، بطولة نضال الشافعي، ومايا نصرى، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامى، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، وشارك من خلاله عدد من الوجوه ‏الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

كما يعرض لـ «زاهر»، حاليا مسلسل «لؤلؤ»، أمام مي عمر، وتصدر المسلسل التريند وحقق نسبة مشاهدة عالية.

وتألق «زاهر»، خلال المسلسل بدور «طارق»، رجل الأعمال الذي يقابل سنية مي عمر، عن طريق الصدفة ويقع في حبها ويحاول مساعدتها لتتحول حياتها من فتاة خريجة ملجأ إلى مطربة مشهورة، ورغم حبه الشديد لها إلا أنهما ينفصلان بعد أول يوم زواج بسبب شك طارق في أن تكون «لؤلؤ»، أو سنية، هي من سربت خبر زواجهما.

وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وهايدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبدالناصر، ومحمد مهران، وجوري بكر، وقصة مى عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.