عبدالله رشدي يتضامن مع أحمد زاهر في رفض مشاهد القبلات «السيئة الجارية»

أعلن الشيخ عبدالله رشدي، عن تضامنه مع الفنان أحمد زاهر في رفضه مشاهد القبلات وما شابهها، مؤكدًا أن هذا هو سلوك الرجل الطبيعي، وكتب رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «متضامنٌ مع الفنان أحمد زاهر في رفضِه مشاهد القُبلات وما شابَهَها»، وكان الفنان حمد زاهر أثار حالة من الجدل بين العديد في الوسط الفني، بعد أن صرح برفضه أي مشاهد بها قبلات في أفلامه، باعتبارها مثيرة للغرائز، كما رفض تقديم بناته لمثل هذه المشاهد، التي اعتبرها سيئة جارية في حق أولاده وأحفاده.

رشدي يدعو كل الفنانين لاتباع خطى زاهر

وأضاف رشدي، في منشوره: «الرجل الطبيعي يرفضُ ذلك وتأباه رجولتُه وتنفر منه غَيْرَتُه»، لافتًا أن من يقبل أن تُقَبَّل أو تُمَسَّ محارمُه من رجالٍ أجانب بدعوى الفنِّ أو الصداقة ونحوِ ذلك فهو ديُّوثٌ.

ودعا الشيخ عبدالله رشدي، في ختام منشوره، كلَّ فناني مصر لرفض الأدوار المشتملَةِ على هذه المشاهد الهابطة، قائلًا: «أدعوهم لنبذ هذه الأفعال القبيحة، صِرنا في زمنٍ يُتَلاعَبُ فيه بالصواب والخطأ، فاللهم احفظنا من الفسادِ ودُعاتِه».

وكان الداعية عبدالله رشدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أشاد فيها برفض الفنان أحمد زاهر مشاهد القبلات، مؤكدًا أنها لا تعبر عن الفن المصري الهادف، ولا تتناسب مع الدين الإسلامي والقيم والعادات الموروثة لدى المجتمع المصري.

طارق الشناوي ينتقد زاهر

في المقابل، واجهت تصريحات الفنان أحمد زاهر، انتقادات حيث قال الناقد الفني طارق الشناوي، لـ«الوطن»، إنّ تصريحات الفنان أحمد زاهر، تظهر أنّ هناك ممثلين لا يقدرون ولا يعرفون دور الفنان في المجتمع، فالفنان يمثل دور على الشاشة وليس في الحقيقة، متسائلًا: لماذا لا يرفض الممثل الأدوار التي يكون فيها سفاحا أو قوادًا أو قاتلًا، ويرفض القبلات.

وأشار الناقد الفني، إلى الدور الذي لعبه الفنان أحمد زاهر في مسلسل البرنس الذي تمت إذاعته في رمضان الماضي، وحقق نجاحا واسعًا: «زاهر ظهر في مسلسل البرنس وهو بلطجي وقاتل وظالم لأخوه، وده أشد ضراوة من الناحية الأخلاية عن قبلة لامرأة».