قبل أحمد زاهر.. نجوم رفضوا دخول بناتهم مجال التمثيل بسبب «القبلات»

عدد كبير من نجوم الفن، دخلوا في أزمات وجدل سواء على السوشيال ميديا، أو مع زملاءهم في الوسط الفني بسبب تصريحاتهم التي أعلنوا من خلالها رفضهم «القبلات»، أو دخول بناتهم مجال التمثيل من الأساس.

في الساعات الماضية أعلن الفنان أحمد زاهر، رفضه القيام بأي مشاهد في السينما تتعلق بـ «القبلات» مع نجمة أخرى، بزعم أن هذا الأمر «مثير» للغرائز، فضلًا عن أن هذه القبلات تعد سيئة جارية في حق من يقوم بها وأولاده وأحفاده، وفيما يخص ابنتيه اللاتي يعملن في الوسط الفني «ملك وليلى»، أكد «زاهر» أنه يرفض قيامهن بأي مشاهد تحوي «قبلات» في السينما.

قبل أحمد زاهر، هناك عدد من نجوم الفن أعلنوا عن رأيهم فيما يخص «القبلات» و«المشاهد الساخنة»، ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

عادل إمام

منذ ما يزيد عن 10 أعوام، أرجع الفنان عادل إمام رفضه لعمل ابنته سارة في مجال التمثيل، حتى لا يقوم أي فنان بـ«تقبيلها»، وأن يقول لها أحدهم في نهاية المشهد «البوسة حلوة»، وهو التصريح الذي سبب أزمة كبيرة في الوسط الفني، وغضب عدد من زميلاته الفنانات اللاتي عملن معه وقام بتقبيلهن في الأفلام التي جمعتهن معه، واضطر وقتها الزعيم أن يدلي تصريحات للتأكيد أن الأمر متعلق بابنته فقط، وأن موقفه ليس مناقضًا لما يفعله في الأفلام لأن «القبلات» مبررة دراميًا، فضلًا عن أن تربيته في حي الحلمية الشعبي تمنعه أن يقوم فنان بـ«تقبيل» ابنته.

سعيد صالح

أيّد الفنان سعيد صالح، موقف صديقه عادل إمام من رفض دخول ابنته مجال التمثيل وأن يقوم أحد بتوجيه قبلات لها، مشيرًا إلى أنه أيضًا يرفض أن تكون ابنته ممثلة وتتعرض لـ«القبلات» في الأفلام، وفيما يخص قيامه بتقبيل فنانات في أفلامه، قال «صالح» إنه لا يجد غضاضة في ذلك وشرف لأي فنانة يقوم هو بـ«تقبيلها».

يوسف الشريف

في عام 2020 قال الفنان يوسف الشريف، إنه يرفض تقديم مشاهد ساخنة، أو «قبلات» في أفلامه، أو يكون هناك «لمس» في أعماله الفنية «مبستريحش لو في مشاهد ساخنة أو فيها قبلات، دي قاعدة بطبقها على نفسي، وبدأت أحط قيود على ده».

ماجد المصري

قبل نحو عامين قال الفنان ماجد المصري، إنه يرفض دخول ابنته «ماهيتاب» مجال التمثيل، بزعم أنه رجل شرقي و«حر في بيته»، في مقابل أنه لا يرفض عمل ابنه في هذا الوسط الذي يحترمه ويتكسب منه.

هاني سلامة

قبل 6 سنوات مضت، أعلن الفنان هاني سلامة، رفضه لأن تلتحق ابنته بمجال الفن بدعوى أن هذه المهنة مرهقة للفتيات.