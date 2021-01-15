إخلاء سبيل فرد أمن سهل دخول 5 طرب حشيش داخل المستشفى الجامعي بقنا

قررت النيابة العامة في قنا، إخلاء سبيل فرد أمن إداري في مستشفى قنا الجامعي، بكفالة 500 جنيه، بعد عرضه عليها بتهمة تسهيل دخول 5 طرب حشيش داخل حديقة المستشفى.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد العثور على 5 طرب حشيش داخل حديقة مستشفى قنا الجامعي.

على الفور ضبطت الأجهزة الأمنية مسؤول الأمن الإداري ويدعى «م.ع»، وحقق معه من قبل النيابة العامة بتهمة تسهيل دخول مواد مخدرة، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه لحين الانتهاء من التحقيقات.

فيما قررت جامعة جنوب الوادي، فتح تحقيق داخلي مع مسؤولي الأمن في الجامعة حول الواقعة