نادين نجم تعلن إصابة شقيقها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجم، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إصابة شقيقها بفيروس كورونا.

وكتبت الفنانة اللبنانية: «يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير علي بسنة وحدة، يا رب تحميه وتخليه لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء، والله حرام، يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صلي لأجلنا صلي للكل وما تنسى خيي».

وبعدها بساعات قليلة نشرت «نادين» تغريدة أخرى لتشكر تفاعل الجمهور والدعاء لشقيقها بالشفاء وكتبت «‏بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة الصادقة لأجل خيي وصلواتكم الله يحميكم ويشفي كل المرضى ويكون معهم انتبهوا على حالكم كتير كتير تصبحوا على خير».

يذكر أن نادين نجم تعرضت لإصابات بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وأجرت على أثره عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات لبنان، وقد استمرت العمليه نحو 6 ساعات وبعد خروجها من غرفة العمليات طمأنت جمهورها على صحتها عبر «تويتر»، قائلة: «بشكر ربي أولا، رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلا، يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنّه بعدنا عايشين، الحمد لله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي، الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي».