نادين نجيم: لم ولن ننسى انفجار بيروت وننتظر محاسبة المسؤولين

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي حدث منذ فترة، وتعرضت فيه للإصابة، ونُقلت على إثرها للمستشفى، وخضعت لإجراء عملية جراحية.

وكتبت "نجيم"، قائلة "لم ولن ننسى مرفأ بيروت، شهر قطع بلمحة بصر، وبعدنا ناطرين الحقيقة، بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا".

وتعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، وأجرت عملية جراحية داخل أحد مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسبما كتبته شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على "تويتر".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، وظلت سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها.