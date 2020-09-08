نادين نجيم تنشر صورتها بعد إصابتها في انفجار بيروت: أمنياتي بشفاء عاجل

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة لها مع أولادها بعد تعرضها لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "صباح الخير، طمنوني عنكم؟، أتمنى لكم الشفاء العاجل".

وتفاعل عدد من الفنانات معها، بينهن نسرين طافش التي تمنت لها الشفاء العاجل، والفنانة هدي المفتي، والفنان قصي الخولي، بالتعليق: "الله لا يحرمك الجمعة مع اولادك ويحميكن جميعا، وألف الحمدلله على سلامتك".

وتعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، وأجرت عملية جراحية داخل أحد مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسب ما كتبت شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على تويتر.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، وظلت سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها.