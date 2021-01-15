كورونا وجلطة وانزلاق غضروفي.. إصابات الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة عدد من أعضائه بأمراض مختلفة، في حين أعلن البعض الآخر عن تعافيه من فيروس كورونا.

نجوي فؤاد وإصابتها بانزلاق غضروفي

أعلنت الفنانة نجوى فؤاد إصابتها بانزلاق غضروفي وهذا ما جعلها تلتزم الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل.

وقالت نجوى فؤاد لـ «الوطن»، «الحمدلله على كل حال لقد أصبت بانزلاق غضروفي في الفقرتين الرابعة والخامسة والحمدلله أشعر إلى حد ما بتحسن بعد حصولي على راحة تامة والتزام بالتواجد في المنزل خاصة في ظل فيروس كورونا».

إصابة يسرا بدوخة بعد تعافيها من كورونا

أكدت مصادر مقربة من الفنانة يسرا لـ «الوطن»، «شعورها بدوخة وهمدان رغم تعافيها من فيروس كورونا إلا أنها مازالت في مرحلة نقاهة بعد التعافي من الفيروس».

مني إش إش تعاني من جلطة

بعد تعافيها من فيروس كورونا منذ أشهر قليلة أعلنت ماهيتاب ابنه الفنان ماجد المصري أن والدتها، تم نقلها للمستشفى بعد الاشتباه بإصابتها بجلطة وكتبت ماهيتاب عبر استوري الانستجرام «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

إصابة الإعلامية رابعة الزيات بفيروس كورونا

وأعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات زوجة الإعلامي زاهي وهبي، عبر حسابها بـ«تويتر» إصابتها بفيروس كورونا.‏

وقالت «رابعة» خلال تغريدتها: «حاولت أن أحمي نفسي من ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ لكن بحكم مهنتي لم أستطع أن أتجنّب الإصابة، النتيجة إيجابية مع عوارض مزعجة، الإتكال على رب العالمين، خليك بالبيت».

تعافي عمرو وهبه من كورونا

أعلن الفنان عمرو وهبه عبر «انستجرام» تعافيه من فيروس كورونا بعد 10 أيام من إصابته ونشر عبر «انستجرام» مقطع من أغنية جاز وعلق قائلا «بقيت نيجاتيف ورجعت أجربها».