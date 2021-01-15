الأرصاد: طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على بعض المحافظات

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، الموافق 15 يناير الحالي، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، يكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، ومائلا للدفء على السواحل الشرقية، معتدلا على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 20 12

وادي النطرون 19 12

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 12

مطروح 18 12

السلوم 17 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 13

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 13

السويس 20 13

العريش 18 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 18

طابا 20 17

كاترين 18 05

الطور 20 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 16

الفيوم 19 11

بني سويف 19 10

المنيا 19 09

أسيوط 19 09

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبوسمبل 22 11

الوادي الجديد 23 12

شلاتين 24 15

أبورماد 25 15

حلايب 24 15

رأس حدربة 25 15