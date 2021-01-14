«التنمية المحلية»: طوارئ فى المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجَّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى الأجهزة التنفيذية فى المحافظات وجميع المناطق، خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها، وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية، مع ضرورة استمرار وجود فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة، فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وشدد «شعراوى» فى بيان، اليوم، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه، وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار تطهير شبكات الصرف.

أمطار وغيوم بالإسكندرية في أول أيام «الفيضة الكبرى»

وشهدت الإسكندرية، أمس، هطول أمطار غزيرة على المدينة، وهبوب رياح شديدة البرودة وغيوم فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى، وتعرضت بعض المناطق لتراكم مياه الأمطار، لكن شركة الصرف الصحى دفعت بـ93 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة فى الشوارع لتسيير الحركة المرورية.

توقف الصيد بـ«عزبة البرج»

وفى دمياط، تعرضت مدن المحافظة لرياح شديدة أثرت سلباً على حركة الصيد التى توقفت تزامناً مع نوة الفيضة الكبرى، التى بدأت أمس، وتستمر 4 أيام، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط. وأكد حسام وفدى، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، توقف حركة الصيد ببوغاز العزبة أمس، تزامناً مع النوة، التى ستستمر 4 أيام بسبب موجة الطقس السيئ، حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

انتظام الملاحة بـ«موانئ البحر الأحمر»

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح. وأكد المركز فى بيان، أمس، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر. ويتابع مديرو الموانئ مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية، حفاظاً على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.