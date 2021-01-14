الأرصاد تحذر: سرعات الرياح تصل لـ27 كم/ساعة وأمطار متوسطة على معظم الأنحاء

حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من الجمعة الموافق 15 يناير الجاري، حتى يوم الأحد الموافق 17 من الشهر نفسه، موضحة أنّ الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية، إذ توقعت الهيئة سقوط أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، تمتد للقاهرة والوجه البحري.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد سرعات الرياح، ومناطق نشاط حركة الرياح، ومناطق سقوط الأمطار، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سرعات الرياح ومناطق سقوط الأمطار المتوقعة الجمعة 15 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ13 كم/الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون شمالية غربية.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ12 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمالاً.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ20كم في الساعة، وتكون جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 14 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرعة الرياح 12 كم/الساعة، شمالية شرقية معتدلة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 8 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، شمالية غربية معتدلة.

سرعات الرياح ومناطق سقوط الأمطار المتوقعة السبت 16 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ20 كم/الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون جنوبية غربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ18 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمالاً.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 22 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 22 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرعة الرياح 14 كم/الساعة، شمالية شرقية معتدلة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 17 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ ساعة، شمالية غربية معتدلة.

سرعات الرياح ومناطق سقوط الأمطار المتوقعة الأحد 17 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ20 كم/الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون جنوبية غربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ18 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ25 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 27 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل سرعة الرياح لـ17 كم/الساعة، شمالية غربية نشطة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 18 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ6 كم/ ساعة، شمالية غربية معتدلة.