إصابة سائق إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعدما اصطدم بسيارة أخرى، ولاذت بالفرار على طريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوي الشرقي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط القاهرة الصحراوي الشرقي، وسقوط مصاب.

وانتقلت قوات من الشرطة والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحاجث، وتبين من المعاينة والفحص وقوع الحادث في اتجاه أسيوط، وانقلاب سيارة ملاكي رقم «5876 ي ف ط».

وكشفت التحريات التي قامت بها القوات، أن سبب الحادث تصادمها مع سيارة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة مؤمن علي عبدالحميد، سائق السيارة، 55 سنة، من سوهاج، ونُقل إلى مستشفى الإيمان بالأربعين.

وجرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.