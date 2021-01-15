غلق مطعمين خالفا إجراءات كورونا في حملة لحي الزهور ببورسعيد

أغلق حي الزهور ببورسعيد مطعمين لمخالفة الإجراءات الاحترازية، خلال حملة مكبرة، اليوم، تحت إشراف فوزي الوالي، رئيس الحي، وبمشاركة لمياء الجيار سكرتير الحي والمهندس جمال مصطفى مدير الإدارة الهندسية ومساعدي رئيس الحي وإدارتي رخص المحلات، والإشغالات.

وقال رئيس حي الزهور، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مطعما بتقاطع شارع عادل الشربيني والمناخلي لمزاولة النشاط دون ترخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما تم غلق وتشميع مطعما بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة خالد بن الوليد، لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، ورفعت الحملة إشغالات مقهى بمنطقة شباب الخريجين.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة جاءت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد غلق المحال.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 16 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة بورسعيد، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

ونص القرار رقم 124 لسنة 2021، الصادر من وزير العدل على تخويل 16 من مسئولي محافظة بورسعيد بصفتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصاتهم، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020. وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها، وكذا عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.