خطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسداد الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، ويكون سداد الفاتورة شهري أو ربع سنوي أو سنوي وفق اتفاق مسبق من المتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وفي إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير تقدم «الوطن» الخطوات المطلوبة للاستعلام وسداد الفاتورة إلكترونيًا على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

2) إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة إظهر الفواتير، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

كما يمكن أيضًا الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع التعليمات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال إتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

2) إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر قيمة الفواتير التي لم يتم دفعها.

3) تأتي خطوة الدفع من خلال الضغط على اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة سدد.

4) ثم اختيار طريقة الدفع سواء بالفيزا أو الماستر كارد، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

وجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال أحد فروع أو منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو دفعها من خلال منافذ فوري، منافذ أمان، منافذ خدماتي، منافذ مصاري، منافذ BEE، منافذ راديو شاك، أو من خلال مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.