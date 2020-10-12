خطوات نقل ملكية التليفون الأرضي لشخص آخر

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة تسجيل خط التليفون الأرضي الخاص بهم بأسماء أشخاص آخرين، ما يشكل صعوبة شديدة حال الرغبة في إجراء أي تغيير على الخط أو الاشتراك في خدمة ما، إذ يتطلب ذلك من المستخدم الفعلي لخط التليفون اللجوء إلى الشخص المسجل باسمه الخط، الذي يكون أحيانا بدرجة قرابة بعيدة أو يصعب الوصول إليه.

وحال الرغبة في تحويل خط التليفون باسم أحد الأقارب أو باسم أي شخص آخر، يمكن التوجه لمكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع له محل السكن المراد إدخال الخدمة به، شرط عدم وجود معوقات فنية لنقله، وأن يقدم المشترك شخصيا أو أي شخص آخر بتوكيل رسمي عنه طلب نقل التليفون إلى قسم العقود بالسنترال التابع له‏.‏

وحددت الشركة المصرية للاتصالات شروط التنازل عن التليفون للأقارب، بأن يكون القريب من الدرجة الأولى، وأن يحدث التنازل من الشخص لقريبه وبحضورهما شخصيا أمام موظف السنترال، مع التأكد من سداد آخر فاتورة قبل التنازل‏.

وترصد "الوطن" تفاصيل تحويل خط التليفون باسم أحد الأقارب أو باسم شخص آخر، كما يلي:

المستندات المطلوبة

1. عقد ملكية العقار الجديد.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

إجراءات المواطن

1. زيارة مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع للمكان الجديد.

2. ملء استمارة طلب تحويل خط التليفون إلى مكان آخر.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر يوم 15 أكتوبر 2020.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

- السداد الإلكتروني من خلال الموقع.

- السداد من خلال السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

- السداد من خلال خدمة فوري.

- تتيح بعض ماكينات الصراف الآلي ATM دفع الفواتير، وبينها ماكينات البنك الأهلي المصري وبنك التجاري الدولي.

- من خلال خدمة فودافون كاش.