خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لرقم

تصدّر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي محركات البحث، خاصة مع اقتراب موعد سداد فاتورة شهر أكتوبر 2020، والتي تنتهي مهلة سدادها غدا، إذ تمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام، وفي الآونة الأخيرة زاد اهتمام المشتركين بالبحث عن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها إلكترونيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإقبال على خدمات الدفع الإلكتروني للحد من الاختلاط وتقليل الازدحام في منافذ وفروع الشركة المصرية للاتصالات، وعمل الدولة على تسهيل أنظمة الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بملف التحول الرقمي ورقمنة مؤسسات الدولة.

وفي ضوء الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي من الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

الخطوة الثانية: اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي.

الخطوة الثالثة: إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، وبعدها الضغط على "اظهر الفواتير".

ولاستكمال عملية السداد يتم اتباع هذه الخطوات:

الخطوة الرابعة: الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

الخطوة الخامسة: إضافة البريد الإلكتروني عند ظهور صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ثم الضغط على "سدد".

الخطوة السادسة: يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء بـ"الفيزا أو الماستر كارد"، والتي تعد الخطوة الأخيرة لانتهاء من سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

خدمة الفاتورة التفصيلية

تقدم المصرية للاتصالات خدمة إضافية وهي "خدمة الفاتورة التفصيلية"، ويمكن من خلالها الحصول على بيان تفصيلي لمكالمات المحافظات، والمحمول، وخدمة الأنترنت، والخدمة الصوتي، ويمكن استلام الفاتورة التفصيلية عن طريق البريد الإلكتروني أوالفاكس حسب اختيار المشترك،

تكلفة خدمة الفاتورة التفصيلية

تقدم خدمة الفاتورة التفصيلية مجانا لبيان استهلاك خدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ورسوم بيان مكالمات المحافظات، والمحمول جنيهين للفاتورة الشهرية، و6 جنيهات للفاتورة الربع سنوية، وسيتم إضافتها إلى أقرب فاتورة.