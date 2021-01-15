أعيدي لنا معاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن

أنا سيدة متزوجة ولدي 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وكنا نسكن في محافظة المنيا، وزوجي «على باب الله»، ليس لديه عمل ثابت، ونظرا لظروفنا الصعبة كنت قد تقدمت للحصول على معاش «كافل وكرامة» منذ أول صرف له، وبالفعل حصلت على الفيزا وبدأت أصرف المعاش كل شهر لأعوام طويلة، ثم فوجئت في يناير 2019 بعدم نزول المعاش، وتوجهت لمكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة المنيا وجاءني الرد بأن السبب هو امتلاك الأسرة لحيازة زراعية، وهو ما ليس صحيحا، فنحن لا نملك أي شيء، ورغم أنني تقدمت بالأوراق التي ثبت صحة كلامي، فلم يعد المعاش مرة أخرى.

أناشد الدكتورة نيفين القباج وزرة التضامن إعادة صرف المعاش مرة أخرى. هناء وفدي عبداللطيف