بريد الوطن.. يا محافظنا الهمام نرجو النظر والاهتمام

صديقى أمجد الرفاعى من مواطنى قولونجيل نقل لى شكوى أهالى جديلة وقولونجيل من بلطجة سيارات الميكروباص والتكاتك، وأن سيارات الميكروباص لا تستكمل خط السير المحدد لها حتى التأمين الصحى وتقوم بإنزال الركاب عند المعسكر، مما يضطر الراكب لاستقلال «توك توك» بخمسة جنيهات إلى مساكن التأمين الصحى، وهذا يحدث تحت عين ونظر رجال المرور بالمنصورة ولا حياة لمن تنادى. وشكوى أخرى من الصديق طارق شريف الذى يشتكى من عودة ظاهرة انتشار القمامة فى الشوارع ووجود رائحة كريهة لوجود القمامة لفترات طويلة.

وصديقة أرسلت لى باستغاثة من عدم وجود جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الصدر الذى يستقبل مئات حالات الكورونا يومياً فى واحدة من العجائب كون المنصورة مدينة كبيرة ولا يليق أن تعجز عن توفير جهاز أشعة مقطعية وخاصة فى ظل الكارثة التى سببتها جائحة الكورونا.

شكوى أخرى جاءتنى من المرضى المترددين على عيادة العباسى للتأمين الصحى والذين يشتكون من بلطجة البائعين الموجودين حول عيادة التأمين وعمل موقف خاص يقومون بتأجيره لأصحاب السيارات الخاصه تحت سمع وبصر الناس، وشكوى أخيرة من عودة الزحام فى منطقة الدراسات وسوق كفر البدماص حيث أصبح الباعة موجودين فى منتصف طريق سير السيارات.. يا محافظنا الهمام نرجو النظر والاهتمام.

محمد الطرابيلى

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