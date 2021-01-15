بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في إطار الـ14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، وجاري تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتي السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

الإجراءات الاحترازية مطبقة باستمرار

وقالت إنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط، وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفتت إلى أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.