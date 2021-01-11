«القوى العاملة» في أسبوع: تعيين 14 ألف شاب وإطلاق 14 وحدة تدريب

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، من 3 إلى 10 يناير الجاري، العديد من الفعاليات حيث أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان و4 وزراء ومحافظ القاهرة، في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

كما حذرت وزارة القوي العاملة، من جديد من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية .

ونفت الوزارة ما تردد عبر المواقع الالكترونية الوهمية والمزيفة ما نشر بعض الشائعات عن منح الوزارة كل مواطن مبلغ 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل، وتطلب من المواطنين التسجيل بالموقع المزيف.

كما وجه وزير القوى العاملة، بالإعداد لجولة ميدانية جديدة لإطلاق مبادرة «حياة كريمة» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 8 آلاف و729 شابا، منهم 120 من ذوى القدرات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 639 ألف جنيه، والتفتيش على 4517 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5682 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ5682 عاملا.

وتمكنت وزارة القوى العاملة، من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتمّ استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.